去年裴洛西訪台以來兩岸關係急遽惡化，蔡政府的備戰止戰論更掀起兵凶戰危憂慮，大陸方面祭出2509項商品貿易壁壘調查，連ECFA的存續都岌岌可危。國民黨籍台北市長蔣萬安今(29日)率團抵達上海，並將於30日參與雙城論壇。藍營立委賴士葆強調，雙城論壇是兩岸唯一官方溝通管道，彌足珍貴。唯有透過對話與交流才能驅除彼此的對立和敵意，蔣此行是在黑暗渾沌的氛圍中點亮一盞燈，在逆風中前進更顯得意義非凡。

賴士葆今(29日)在臉書發文表示，民進黨全面執政這幾年，蓄意引導兩岸敵對的政策方向，並且亦步亦趨地配合美國反中的大旗，讓兩岸關係降到冰點，也讓我們與邦交國的交流走進死胡同，兩岸關係與我們的外交關係環環相扣，蔡英文任內就斷交9個邦交國。隨著中共在台海周邊常態性的頻繁軍演，兩岸陷入兵凶戰危的氛圍。蔣萬安出席上海的雙城論壇，是在黑暗渾沌的氛圍中點亮一盞燈，在逆風中前進更顯得意義非凡。

賴士葆指出，台北與上海兩個直轄市的雙城論壇歷經13個年頭，從郝龍斌時代開始兩個城市的市政切磋交流，帶來城市新風貌的改變。因為疫情雙城論壇停了3年，這次蔣萬安以人民福祉為基調的和平與對話，台北與上海的雙城論壇是唯一官方的溝通管道，彌足珍貴，具有象徵性和實質性意義。唯有透過對話與交流才能驅除彼此的對立和敵意，釋放信息讓對岸知道很多的台灣人民渴望和平與交流。

賴士葆提到，南投縣長許淑華秉持互信、互惠、互利的原則，出席今年7月在杭州的兩湖論壇，搭起城市溝通的橋梁也為當地茶葉簽訂4億的訂單。我們肯定透過更多的城市交流增進溝通，締造增進和平的契機，在兩岸關係緊繃的時空，溝通與交流是唯一趨吉避凶的方式。