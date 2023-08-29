資策會與中華系統整合公司（中華系整）29日共同合作，利用XR虛擬應用技術，為台北市古蹟「新芳春茶行」，重現其昔日風華。未來該項技術將拓展至其他文化類型展覽館。

資策會與中華系整，29日在台北市市定古蹟「新芳春茶行」舉辦「風華再現元宇宙：穿梭茶香技藝」活動，運用資策會所研發的「廣域XR智慧空間技術」，透過古今照片疊合，重現昔日風華。

資策會所投入研發廣域XR智慧空間技術，以三個步驟就能夠完成，第一步先拍攝真實場域空間，第二部則是在線上平台建立點雲地圖，no-code擺放虛擬物件，第三部步驟為透過手機觀看AR成果。

資策會指出，這將可以有效解決場館應用痛點，使得場域端可自主維護數位內容，不再需要工程團隊的參與協助，提高了XR APP應用的廣泛適用性與後續維護性。

數位部產業署主任秘書黃雅萍表示，虛實應用中，「空間感知的能力」是很重要的一環，有了空間感知，數位裝置，如手機、AR眼鏡、XR裝置才能理解週遭環境，例如，空間大小、所處位置等，也才能為我們提供現實世界與虛擬世界（虛擬內容）互動溝通的橋樑。產業署在科技計畫下支持資策會進行空間感知技術的研發深化，現已有初步成果，相關技術也轉移中華系整，期待未來能導入更多相關場域運用，擴散至不同領域。

資策會軟體研究院代理院長蒙以亨也說明，本次平台技術突破了場域維護者無法自主調整的窘境，場域端可自由擺放3D模型、影片、照片等多元素材，過往難以透過XR APP整合更新的展演輪替、活動快報等各類短暫訊息推播需求，透過此解決方案，都將得以實現，成功為文化展館解決了過往的痛點難題，提供更靈活彈性的展示方式。