「2023台港澳學生金門體驗營」於13日展開兩梯次密集與精實的營隊活動，並於25日畫下句點。陸委會希望，透過各項健康有序的交流活動，增進台港相互了解，營造雙贏共好的港澳關係。

陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水、楚恆惠參事分別參與第一及第二梯次的結業式及成果分享會並與學員互動。六天五夜的體驗之旅，讓來自台灣及香港、澳門成員背景各異的學員，透過競技、合作的過程，相互學習、共同成長，成為開拓彼此視野的良師益友。

本次活動由策進會與陸委會合作舉辦，內容包括夜宿軍營、探訪軍事文化設施，漆彈競技、閩南炊粿、立漿衝浪，落番文化、老街創生、多元生態與戰地遺蹟等深入的歷史人文體驗。

與會學員對金門與香港曾在兩岸關係的發展中扮演重要角色，均有深刻感受。更有學員感性地表示，荒廢的碉堡給人有種浪漫的感覺，因為它的失去作用，反而成為一種和平的象徵。

盧長水及楚恆惠除說明政府政策，關懷港澳學員在台學習及適應情形，並逐一回應與解答學員關切之兩岸情勢及港澳生畢業留台發展之議題，期望透過各項健康有序的交流活動，增進台港相互了解，營造雙贏共好的港澳關係。