由柯叔元、侯彥西、陳妤、黃薇渟、管麟主演的中視、衛視中文台8點檔《女兒大人加個賴》收視屢創佳績，今（29）日舉辦慶功茶會。演員們拍戲拍出好感情，貼心的黃薇渟還在柯叔元生日時號召大家錄生日快樂歌和一段話，剪成影片送給他，讓柯叔元直呼很感動。

柯叔元（中）和陳妤、黃薇渟演父女，有不少溫馨對手戲。（粘耿豪攝）

柯叔元今也爆料管麟私下很愛美，敷面膜敷得比女明星還勤，還因此在約討論劇本時遲到，管麟也承認自己愛美，且一抓到等戲空檔就會去健身，柯叔元：「但他注重外表是職業道德啦；哪像我連上戲都不化妝。」反倒是長相甜美的黃薇渟，個性卻像男孩子、有時還會不修邊幅。黃薇渟說因為剛出道時，曾在片場裝可愛，學貓叫，被其他演員嫌惡、翻白眼，因此特意收起比較女性化的一面，「但我2種個性都有，和比較Man的自己相處也很自在。」

管麟遭爆料超愛美。（粘耿豪攝）

陳妤則認為自己的反差也很大，平常的她個性平穩，但只要一拍戲情緒就特別容易亢奮，「我是那種會一早起床開房門說：『早安世界』。」不過至今她還是不敢看觀眾的留言，形容觀眾的回饋是「潘朵拉的盒子」，「不管稱讚還是批評我都不敢看，就算是稱讚也代表他們對妳有期待，但如果我有天不符合期待怎麼辦？」

侯彥西詮釋角色相當自然。（粘耿豪攝）

而侯彥西在劇中角色龜毛、較不討喜，但他詮釋得很自然。侯彥西近年也參與多部影集演出，金鐘獎在即，參演的《模仿犯》、《正義的算法》都有替他報名金鐘，但他認為光是《模仿犯》的對手就有阿西、庹宗華等人，自己的勝算不大。《女兒大人加個賴》每周一至五晚間8點在中視、晚間10點衛視中文台播出。