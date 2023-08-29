行政院副院長鄭文燦(右二)聽取港務處簡報水頭客運中心興建工程推動情形。(于家麒攝)

行政院副院長鄭文燦(中)在施工團隊的陪同及解說下，仔細視察工地內施工現況。(于家麒攝)

行政院副院長鄭文燦一行也至水頭碼頭，視察小三通場站出入境業務。(于家麒攝)

行政院副院長鄭文燦一行也至水頭碼頭，視察小三通場站出入境業務。(于家麒攝)

行政院副院長鄭文燦(右一)聽取金門縣政府提供的協助民眾健康碼填寫服務情形。(于家麒攝)

行政院副院長鄭文燦(右一)表示支持小三通先行，也期盼兩岸能夠不設政治前提早日開放，恢復疫情前榮景。(于家麒攝)

行政院副院長鄭文燦今（29）日下午至金門參加2023年全國孝行獎頒獎典禮，活動後在縣長陳福海陪同下，率領內政部移民署、航港局、觀光局等相關人員前往視察水頭客運中心興建工程及小三通場站出入境業務，聽取港務處簡報水頭客運中心興建工程推動情形並實地走訪港區營運現況。鄭文燦表示，小三通對金、馬非常重要，絕對支持小三通先行，也期盼兩岸能夠不設政治前提早日開放。

鄭文燦在聽取水頭客運中心興建工程簡報後，由施工團隊的陪同及解說下仔細視察工地內施工現況。鄭文燦表示，在近年受疫情影響缺工缺料及離島工程困難度高的情形下，工程進度仍可持續超前，要特別肯定及感謝金門縣長陳福海帶領的縣府團隊及施工單位的努力，以及交通部航港局給予的協助； 另針對新建旅客服務中心後續室內設施及水頭聯外道路部分，鄭文燦也當場允諾，交由行政院及交通部航港局給予經費支持，請縣府提報相關計畫到院推動。

金門縣長陳福海說明，水頭客運中心興建工程預計於明年10月完工，2025年投入營運，將可提供年旅運量350萬人次的場站；除入、出境分流外，未來更提供更多的智慧港埠服務、更加寬暢的旅客動線、舒適的商業空間及友善的旅客服務，串接水頭商港兩岸經貿園區的規劃，可做為未來台灣與中國大陸的經貿橋梁，更是國內首屈一指的旅運中心。

隨後，鄭文燦一行也至水頭碼頭視察小三通場站出入境業務，鄭文燦勉勵駐守國境的CIQS單位人員，在中央及地方的通力合作，才能使小三通業務持續優化，面對小三通旅客的龐大入出境人次，各單位仍可妥適分工相互合作且溝通無礙，感謝一線同仁們的努力及用心。

鄭文燦說，小三通業務在有序交流的政策下，已逐漸恢復疫情前榮景，入出國旅客七月已回升到8萬餘人次，昨(28)日更已突破9萬人次，近期陸委會亦宣佈了陸團開放的相關措施，兩岸旅客將更頻繁便利的透過小三通往返，小三通對金、馬非常重要，絕對支持小三通先行，也期盼兩岸能夠不設政治前提早日開放，恢復疫情前榮景，讓觀光旅遊產業再注活力。