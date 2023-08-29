中央氣象局昨（28）日晚間發布中度颱風蘇拉海上颱風警報，雖目前預估會對巴士海峽及中南部地區帶來較大風雨，新北市氣象團隊也預估不在颱風警報範圍內，但為求謹慎，新北市政府也於今（29）日下午4時召開災害應變中心整備會議，聽取氣象團隊報告颱風動態分析。

根據新北市氣象團隊依目前颱風路徑動態分析，受到外圍環流影響周三、週四新北市東側及南側山區將出現大雨，北海岸及東北角也有9級以上強陣風發生的機會，因此仍不可輕忽。

會議由副市長朱惕之主持，他指示市府團隊與區公所加強各項防颱整備措施，包括預先盤整疏散撤離交通工具及收容安置場所能量，加強宣導土石流潛勢區、坡地社區及易成孤島地區之預防性避難，鷹架、路樹及廣告招牌等強固措施，抽水機組預佈預抽及橫移門測試，車行地下道及側溝等排水系統之巡檢，沿海低窪地區應慎防海水倒灌。

市長侯友宜也提醒民眾，雖然新北市尚未納入警戒範圍，但受到外圍環流影響，加上適逢大潮，北海岸及東北角沿海及低窪地區，恐有長浪發生及海水倒灌情形，民眾應避免前往山區、河岸及海邊等易發生災害的危險地區，若有砂包需求的民眾，可洽各地區公所。