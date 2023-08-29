因為新冠肺炎疫情停辦4年的集集鐵道半程馬拉松，2024年賽事將於明年3月10日於南投縣集集鎮舉行，集集鎮公所秘書呂易展帶領3位活動大使「超馬大神」林義傑、格鬥好手「金剛刀」張景雄、「越野活力女神」宋城希為跑者精心規劃跑旅攻略，並提醒跑友今年9月6日開放線上報名。

受新冠肺炎疫情影響，集集鐵道半程馬拉松已經停辦4年，終於要在明年3月10日於集集鎮和平國小復辦，做為台灣中部最具特色的賽道，途經周邊夢幻景點集集隧道、龍泉火車站、集集攔河堰，最美打卡路線綠色隧道，如童話般的鐵道古蹟與自然景觀，加上人文薈萃，是跑友最期待的賽事之一。

集集鎮公所秘書呂易展表示，集集鎮是全國少數幾個鄉鎮公所自主辦路跑賽事的機關，可見全鎮對運動賽事的投入與支持，新冠疫情結束後，鎮公所便迅速啟動賽事籌備，原訂今年底舉辦，考量氣候與賽事密集度，特別改到明年3月，就是希望跑者能在春意盎然、氣候涼爽的時節，享受跑步的樂趣。

3位賽事宣傳大使林義傑、張景雄、宋城希組成「踩線團」，於本月初前往集集為選手提前探路，前世界極地超級馬拉松冠軍林義傑以專業跑者角度分析賽道難度以及可跑性，他認為男女老幼都適合來跑，難度1顆星，且賽道旁群山環繞、空氣清新、景色宜人，值得10顆星推薦。

宋城希常跑越野，透露很喜歡集集的自然風光，這次練跑途中更被濁水溪的美景震攝，一度停下腳步驚呼，甚至忽略舊傷在身。

集集鐵道半程馬拉松本屆分為3個組別，包括俱專業性的「綠野仙蹤挑戰組21公里」、鼓勵跑友呼朋引伴的「7個小矮人郊遊組12公里」、適合親子參與的「小紅帽悠遊組5公里」，以童話故事切入主題，更呼應集集小鎮如夢似幻的景色風光，參賽選手完賽後也都可以獲得50元消費券，於集集鎮周邊配合特色店家進行消費，相關詳情可至集集鐵道半程馬拉松官方臉書粉絲專頁查詢。