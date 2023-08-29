紐西蘭今天表示，將訂定法律，2025年起對大型跨國企業徵收數位服務稅。經濟合作暨發展組織（OECD）先前曾討論開始在全球實施這項措施，但未能達成共識。

路透社報導，140多國原本要在明年落實2021年達成的協議。這份協議大幅修改數十年來政府向跨國企業課稅的規則，各界廣泛認為過去規則已過時，讓蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）等數位科技業巨擘可將獲利登記在低稅負國家。

不過，加拿大以外的已課徵或已計劃課徵數位服務稅國家今年7月同意暫停或暫緩至少一年課稅後，這份協議實施時程已經推遲。

紐西蘭財政部長羅伯森（Grant Robertson）今天在聲明中表示：「我們雖然仍將不斷努力支持多邊協議上路，但我們不願枯等直到屆時才知道結果。」

聲明還說：「我們認為，大型跨國企業不用繳稅，對繳納分內稅額的紐西蘭老百姓來說並不公平。」

紐西蘭政府提議的數位服務稅法，課徵對象將是在社群媒體平台、搜尋引擎及網路商店從紐國用戶賺取收入的跨國企業。

企業若每年從全球數位服務賺進超過7億5000萬歐元（約新台幣259億元），以及每年從提供紐西蘭用戶數位服務賺進超過350萬紐元（約新台幣6600萬元），便符合納稅資格。紐西蘭國庫預估4年間將因此增加2億2200萬紐元稅收。