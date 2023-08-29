藝人薔薔（林嘉凌）擁有美艷臉蛋和火辣身材，從《我猜我猜我猜猜猜》出道後，多次出現在各大綜藝節目中，憑藉著犀利發言與自然不做作的個性，擁有不少粉絲支持。近日，薔薔在節目中開箱自己房間，誰料卻因「疑似走光」，讓藍心湄驚呼，而她也對此解釋了。

薔薔近日帶著《女人我最大》的節目組，一同開箱自己房間，只見畫面中，她身穿閃亮的短馬甲，相當認真的介紹家中舉凡服飾、帽子、香水、靴子等各項區域的擺設物品，身旁還時不時有愛犬「栗子」入鏡與她互動，畫面十分逗趣。

誰料，當薔薔正準備介紹靴子區時，藍心湄發現她「疑似走光」，先是驚呆幾秒，接著連叫幾聲她的名字，並直呼：「妳是奶掉出來了嗎？」對此，薔薔原先沒有反應，後淡定表示：「沒有啦，我平時胸貼都貼很多，把它蓋住，基本上沒有走光！」還十分愉快地展現自己的火辣穿著，而此次意外的小插曲，也再度展現了薔薔私下不拘小節的一面。

事實上，自認是生活智慧王的薔薔，曾透露過自己十分重視室內佈置擺設，還會點香薰蠟燭營造情調，不過被派翠克進行突擊檢查時，卻發現空間有些擁擠，連行走都要左閃右避，而床上則堆滿了尚未拆下標籤的新衣服。對此，薔薔則表示雖說房間看似凌亂，實則卻是亂中有序。