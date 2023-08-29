台灣製造業的整體獲利表現，有疲弱的現象。依據營業毛利率、營業利益率和純益率統計，2021年都是最高峰，而且預估到今（2023）年將為連三年下滑；反之，平均負債占資產總額比率（即平均負債比率）則反向呈現連續3年走升，今年估計創下2018年以來的最高。

上述統計，來自CRIF中華徵信所最新出爐的2023年版「台灣工商業財務總分析」之調查統計分析。CRIF調研團隊指出，近三年台灣製造業平均獲利能力持續下滑的同時，平均存貨週轉率也發生持續下降，平均銷貨日數略為拉長，但平均收現日數及平均付款日數同步縮短，後三項變動透露出製造業資金出現緊俏，速動比率持續下降，製造業整體財務比率表現都在變差。

CRIF統計，製造業平均負債比率，近10年最高是2013年的45.9％，隨著業者改善財務條件，財務結構維持穩健，2021至已下降到43.6％，可惜在2022年又開始走升，2023年預估也會上升到45.8％。

此外，代表獲利能力的平均營業毛利率、營業利益率及純益率，製造業在2022年分別為11.2％、6.2％、9.3％，較2021年的12.4％、7.8％及11.3％，全面下滑。CRIF團隊認為，顯示業界獲利能力變差，推估干擾因素有高通膨、美國升息、俄烏戰爭與中國大陸經濟走弱等。

CRIF團隊指出，儘管2023年有AI產業題材，但在大多數產業毛利率已然下滑的情況，評估2023年製造業的毛利率、營益率及純益率將繼續下滑至10.1％、5.0％及8.1％。