亞通在菲律賓已有承接並施作電廠土木及海水冷卻工程的業績。

亞通指出，綠色能源開發是未來的業務重心，將跨足離岸風電維運及海水溫差發電等利基型工程領域，並可望將國內太陽能及儲能EPC工程拓展至東南亞。

環保工程大廠崑鼎也已有在澳門操作焚化爐操作及管理維護的實績；為擴大海外市場，崑鼎指出，將持續拓展海外市場，與國外在地開發商合作爭取商機。現已結合馬來西亞合作夥伴取得Melaka案之最優申請人，將待其與政府簽訂投資契約。

今年以來，東南亞及印度地區的工程營收，已占中鼎整體營收的5%；中鼎指出，泰國及越南配合國家能源政策，積極推出天然氣接收站及後續電廠。

另外，東南亞經濟快速發展，考量生活品質與環境友善，廢棄物焚化爐成為重要目標。另因應全球趨勢，各國回收再利用與零廢中心商機湧現。再來，東南亞(如泰國)的捷運計畫陸續推出。

中鼎統計，未來12個月，中鼎在東南亞及印度市場，可承攬的工程潛在商機高達1320億元。