颱風蘇拉持續接近，氣象局今（29日）稍早17點30分發布陸上颱風警報，南部地區嚴陣以待，超商也趕在此時推出民生用品補給優惠，並在麵食、食材調味品、冷凍食品、常溫與冷藏飲品等類別，於住宅型、幹道型等重點商圈較平時提高2至3成備貨；鮮食類別則較平時提高1成備貨。

7-11表示，颱風天在家必備的瓶裝水，推出包含統一H2O純水1500ml兩瓶39元、PH9.0 鹼性離子水第2瓶5折，以及國際牌電池指定型號同品項加29元多1件；指定罐頭、袋裝米最低買1送1起等優惠，進口泡麵指定品項也有任選第2件6折優惠，滿足民眾囤糧需求。自有品牌御料小館則提供可即時覆熱的冷凍炸物、烤物和主食，11月14日前御料小館冷凍食品任選3入95折。此外，7-11更於全台超過500間門市設置生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區，提供冷凍海鮮及蔬菜多元選擇，颱風前夕門市加強備貨量，同步整合線上線下平台，打造OMO全天候購物場域，消費者可預先於i預購平台線上選購箱購飲品、零食、生鮮等商品，並就近到鄰近門市線下取貨，線上訂、門市取方便採買需求。

到全家購買家庭號土司加光泉調味牛乳936ml，享合購價109元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家各店舖針對颱風期間需求量大的產品進行備貨，並會依商圈別不同進行調整，依過往經驗，大瓶水、吐司、微波食品、泡麵、零食、電池、雨具等銷售將倍數成長。為支援颱風天不便出門採購的緊急需求，即日起至9月5日推出多項商品優惠，包括購買家庭號土司（任1件）＋光泉調味牛乳936ml（果汁／巧克力口味），享合購價109元；購買FamiCollection天然水2.2L，可享2件特價50元，等同72折優惠；買FamiCollection頂級黑纖米／藜麥多穀飯／素油飯，可享單件39元特價優惠。

萊爾富即日起至8月31日原單件售價90元的康寶濃湯系列享買1送1。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富即日起至8月31日原單件售價90元的康寶濃湯系列享買1送1，包含雞茸玉米濃湯、火腿玉米濃湯、港式酸辣濃湯；另外，即日起至9月19日推出三好米校長香米1.5kg（售價239元）亦享買1送1。 同一期間，萊爾富也推台糖沙拉油600 mL（售價98元）享第2件5折、得意的一天葵花油1L（售價168元）和得意的一天葵花油2L（售價286元）享任2件85折、指定調罐商品包含青葉、大茂、新東陽、愛之味、五木、同榮等，同品牌享任選2件8折起。另外，像是原單件售價59元的味味一品系列9月19日前也享任2件99元，商品包含原汁珍味牛肉麵（碗）等。