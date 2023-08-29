鴻海創辦人郭台銘28日大動作舉辦記者會，宣誓將投身2024總統選戰，遭到外界狠批是保送民進黨參選人賴清德。國民黨前秘書長李乾龍強調「人無信而不立」，說話不算話受傷最大是郭台銘自己；他也直言，郭台銘參選會釀成「三輸」局面，等於是民進黨的幫兇，為了私利違背6成以上期待政黨輪替的主流民意。

李乾隆近日接受港媒《中評社》專訪，他坦言郭台銘參選對侯友宜選情會有衝擊，但是「人無信而不立」，任何政治人物或做生意都一樣，出爾反爾這件事情，受傷最大的應該是郭台銘自己的人格，再來就是台灣2300萬人，郭台銘口口聲聲說為了台灣的和平，可是現在參選等於是民進黨的幫兇，在這一點方面郭實在不聰明。

李乾龍表示，「無論如何，我們還是希望郭台銘能夠懸崖勒馬，三思而後行」，但也再次指出，郭台銘若不三思、堅持參選到底，會導致「三輸」的後果，第一是輸掉台灣2300萬人的和平，第二是輸掉國民黨重返執政的機會，第三是輸掉他自己的信用。

李乾龍認為，主流民意高達六成甚至七成都希望民主政治當中，政黨輪替能夠是一個常態、常規，這八年來台灣老百姓面對民進黨這個無能與貪婪的政黨，充滿怨氣，希望能夠下架民進黨。「如果與主流民意相違背，為了自己個人的私利拋棄了主流民意，雖然口口聲聲說為了主流民意，但這哪是為主流民意？這都是為了私利。」他很贊同國民黨主席朱立倫說的，應該小我小一點，大我大一點，可是現在沒看到郭台銘有小我的精神。