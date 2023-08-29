全國登革熱疫情嚴峻，台中市衛生局昨（28日）接獲南部醫院通報1名在台中大甲區工作的30多歲女姓在台中出現症狀，返回戶籍地台南就醫登革熱NS1快篩陽，因個案工作關係上班日住大甲宿舍內，經疫調其同公司有20名員工，已要求公司進行健康監測。

衛生局長曾梓展表示，經疫調發現，此個案8月11至13日，8月17日至20日間往返台中市及台南市，8月24日夜間出現發燒、後眼窩痛，8月25日至診所就醫，8月27日仍有發燒、出現紅疹，當日回南部家中後至醫院就醫，篩檢NS1快篩為陽性通報疑似登革熱，目前檢體已送中央檢驗中。

市府接獲消息後，即通知大甲區公所開設區級指揮中心防治會議，執行工作地及宿舍登革熱防治工作；衛生單位將執行工作地及居住地擴大疫調，已要求同公司20名員工進行員工健康監測追蹤，並進行後續評估及安排採檢。

曾梓展說明，依據28日疾病管制署統計資料顯示，台中市共有24例境外移入及7例本土登革熱確定個案，目前已有4例本土登革熱個案監測期滿，餘3例衛生局將陸續疫情監測至9月15日，另境外移入來源皆為東南亞國家，請市民朋友務必落實防蚊及提高警覺。