以防紙糊大士爺遭淋溼，廟方人員以帆布、塑膠組成雨衣。（洪靖宜攝）

5.2米高的紙糊大士爺開光點睛。（洪靖宜攝）

高雄市小港龍湖廟已有228年歷史，每逢農曆7月14至16日，均會舉辦傳統祭典活動，是高雄小港地區極具地方特色的普渡法會，兼具傳統民俗與藝術價值。此外，超過5.2米高的紙糊大士爺金身，更是每年祭典的最大亮點，今日下午舉辦開光點眼儀式，現場超過百人共襄盛舉。

高雄市小港龍湖廟為全台最早專祀大士爺的廟宇，廟方百年來循古禮，於農曆7月14至16日，舉辦為期3天的大士爺祭典，包含串金、換衫、迎大士、安座等。廟方說，今年恰逢防疫解封，再度延續百年傳統，恭請高5.2公尺的大士爺糊紙金身坐鎮普渡法會，並為因應60年最凶鬼月，擴大辦理消災祈福普渡祭典。

今年祭典特色聘請國家級糊紙藝術師傅陳志良，打造5.2公尺座像，為全台最高、最大紙糊大士爺，29日下午舉辦開光點眼儀式，巡境時還一度碰上大雨，信眾們趕緊以帆布、塑膠組成雨衣，以防大士爺遭淋溼、最後順利入廟、安座，最後開光點眼，逾百人參與儀式。

廟方發言人李政益表示，龍湖廟紙糊大士爺是坐姿，且腳著鞋履，高達5.2公尺，於2015年已被認定是全台最高的坐姿大士爺；董事長李文洲說明，大士爺的紙糊金身，數10年來，均由國家級糊紙藝術師傅陳志良家族所製作，他更是高雄市唯一獲得「糊紙國家文化資產認證」肯定的師傅，今年龍湖廟大士爺金尊也由兒子協助製作，協力打造龍湖廟大士爺祭典最大的亮點，別具意義。

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