蘇拉颱風持續逼近台灣，中央氣象局今天發布陸上颱風警報，不過，台南明天因雨量、風力未達停班課標準，台南市政府已於晚間6點25分宣布30日正常上班上課。

開學沒懸念！ 蘇拉颱風發陸警 嘉義市明正常上班上課
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