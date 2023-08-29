日本經濟安全保障大臣高市早苗在新聞發佈會上表示，針對中國暫停進口日本水産品一事，日本官方正在考慮以某種形式採取反制措施，向世界貿易組織（WTO）提出申訴也是選項之一。她説，「澳大利亞過去也曾向WTO（對中國）提出貿易訴訟」。

《日經中文網》報導說，中國以東京電力福島第一核電站排放處理水為由對日本實施水産品禁運。高市早苗表示，如果通過外交渠道向中國提出抗議無效，G7集團可以根據G7協議共同應對中國的「經濟威壓」。

高市表示，向WTO上訴主要由外務省和經濟産業省管轄，「我作為經濟安保相提出了自己的想法」。她強調，「日本政府要求中方發佈有關處理核廢水的準確信息」。

日本外相林芳正也在記者會上説：「將繼續在WTO和其他相關框架下採取必要措施」。為了使中日兩國建立對話解決共同課題的合作關係，他説：「我們希望與中方保持密切溝通」。