藝人穆熙妍曾獲得溫哥華華裔小姐冠軍，之後進入娛樂圈成為各大綜藝節目常客，並擔任綜藝節目《美麗說達人》、《我在北海道》的主持人，她2015年嫁給學長史天威，近年較少在螢光幕前露面，但仍會透過社群平台分享生活；日前她發出咳血的衛生紙，讓外界擔憂身體狀況。

穆熙妍29日於限時動態曬出一張沾有血跡的衛生紙，解釋因為支氣管炎咳了好幾天，導致一整晚睡不著，天亮的時候氣到哭出來，沒想到就咳血了，讓她無奈直言：「真有我的」。不少粉絲看到後關心：「去看中醫調養」、「哭傷肺，又秋天乾燥…喝點溫羊奶。」、「晚上睡覺前可以吃一點蜂蜜，對支氣管不錯」、「早日康復」、「請勿必保重妳的身體～健健康康的～」、「好可憐，姊姊妳多喝點溫水、花草茶會好些噢」。

穆熙妍透露因支氣管炎咳血。（圖／翻攝穆熙妍facebook）

穆熙妍近日飛到歐洲旅遊，她除了分享旅行時的見聞，也抒發旅行中的心聲：「恢復旅行後的幾次飛行中，我遇上一些事，讓人想起一件疫情前很重要，但可能被遺忘的，旅行的禮儀。」，她提到曾在自動通關機面前突然有訊息，她回覆的空檔就有一名男子從隔壁插隊通過，但當下全部的機器都是無人狀態，讓她百思不得其解為何偏要插隊使用她面前的機器。還有一次在曼谷轉機，一位乘客詢問穆熙妍能不能跟他換位子，但登機的座位會由航空公司安排，她如實告知後卻被對方沒好氣回應「如果不想和我換，妳可以直說。」，這幾段經歷讓她感慨「後疫情時代開始，人與人恢復接觸，重新得到自由，但原有的美德也不該因為疫情而犧牲。比如禮貌、比如體諒、比如耐心。當然還有更多更多。」