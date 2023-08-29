啟碁今日公告，該公司將辦理現金增資，預計發行新股4千萬股，實際發行價格待向金管會申報生效後，擬授權董事長依承銷商自律規則第六條規定訂定。

此外，啟碁表示，此次現金增資發行新股中，將保留發行新股總額12.5％，計5,000,000股由公司員工認購；另提撥發行新股總額10％，計4,000,000股對外公開承銷，其餘的77.5％，計31,000,000股，則由原股東按照認股基準日股東持股比例認購。