啟碁今日公告，該公司將辦理現金增資，預計發行新股4千萬股，實際發行價格待向金管會申報生效後，擬授權董事長依承銷商自律規則第六條規定訂定。
此外，啟碁表示，此次現金增資發行新股中，將保留發行新股總額12.5％，計5,000,000股由公司員工認購；另提撥發行新股總額10％，計4,000,000股對外公開承銷，其餘的77.5％，計31,000,000股，則由原股東按照認股基準日股東持股比例認購。
網通大廠啟碁（6285）今（29）日公告，該公司購置生產及自動化設備及其附屬工程所需，將辦理現金增資，預計將發行新股4千萬股。
啟碁今日公告，該公司將辦理現金增資，預計發行新股4千萬股，實際發行價格待向金管會申報生效後，擬授權董事長依承銷商自律規則第六條規定訂定。
此外，啟碁表示，此次現金增資發行新股中，將保留發行新股總額12.5％，計5,000,000股由公司員工認購；另提撥發行新股總額10％，計4,000,000股對外公開承銷，其餘的77.5％，計31,000,000股，則由原股東按照認股基準日股東持股比例認購。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。