你還記得她嗎？在台南勝利路上，有間開業35年的情趣用品店，老闆娘是現年76歲的「情趣阿嬤」林秀英，2年前因三度罹癌、健康亮紅燈，忍痛把老店收起來。林阿嬤日前接受《中時新聞網》訪問，因講話直白、幽默風趣，面對情色話題侃侃而談、毫無避諱而爆紅。她還加碼爆料遇過無數怪客，令她永生難忘。

獨/正妹要求2男1女混戰！ 情趣阿嬤曝「震驚內曝」：我喜歡吃重鹹

說起談戀愛的美好， 「情趣阿嬤」18歲少女心大噴發，她向記者嬌羞地說，「談戀愛真的很好欸，那個氣氛、感覺有多好，真的都不會變老！」即便已70多歲，林阿嬤苦嘆，「我還想談戀愛，可是真的沒人要，哈哈哈！」

「情趣阿嬤」2年前在店外高掛「阿嬤73歲不賣了」布條爆紅。（游定剛拍攝）

昔日開業期間，林阿嬤表示，「很多(客人)問我『還會不會想要(生理需求)？』，我哪裡不會想要，我不會想要，我就是白癡了啊！哈哈哈。」話鋒一轉，她正經地說，「要刺激感才不會老化，每一個人都會有需要，這不用不好意思，很正常的，結婚、生小孩就是做那種事啊！」

76歲「情趣阿嬤」自爆還想談戀愛，卻苦嘆「但是沒人要」。（游定剛拍攝）

人生大半輩子，「情趣阿嬤」見過大風大浪，面對許多怪客，最後都變得不奇怪，不過有對男女，她記憶猶新地說，「女生進店買睡衣，試穿後兩人當眾摸來摸去，女生真的超敢，當眾跨坐在男生身上，講到這我情緒仍很激動。」記者好奇「當下有阻止嗎？」她則說，「我怎敢阻止，不要看就好，你要得罪客人嗎？」後來看不下去，便將兩人驅趕店裡，對方還留300元給我吃紅。

面對情色話題，「情趣阿嬤」毫無避諱。（游定剛拍攝）

另外，「情趣阿嬤」還提到，「這位女子當時在店裡，還直接問我，『可否幫他們再介紹一位男生，她想要3P！』並願意給一、兩千元，因為她吃重鹹，一個不夠感覺。」不過，林阿嬤嚴肅地說，「我哪敢幫忙介紹，萬一出了事情我怎麼辦，我開店不是一兩天，我要負責欸！」