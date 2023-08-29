《長相思》情慾場面幕後搞笑，楊紫強忍敏感帶被哈氣。（愛奇藝國際站提供）

楊紫和檀健次組成「夭柳CP」。（愛奇藝國際站提供）

由楊紫、張晚意、鄧為、檀健次主演的今年爆款古裝《長相思》第一季，全部上架引來劇迷們狂追，衝上霸愛奇藝熱播榜前三。楊紫在劇中與四位男星的愛情成焦點，其中楊紫和檀健次組成的「夭柳CP」，粉絲點出兩人在劇中是屬「情慾型」的互相吸引，但因為兩人都有意識地在克制自己的「戀愛腦」，以至於始終沒有走到一起，但由檀健次飾演的相柳和楊紫飾演的小夭互動總在螢幕前飄出滿滿費洛蒙，讓兩人隱隱約約的感情備受討論。

官方釋出的花絮中曝光楊紫與檀健次脖子吸血親密戲，楊紫超怕癢，忍不了脖子一直被吹氣而頻笑場，只因檀健次戴著獠牙套講台詞會漏風，片場眾人皆笑翻。檀健次受訪時透露，楊紫特別怕癢，好幾場咬脖子或貼耳邊説情話的親密戲都忍不了，他解釋說：「因為我那個兩根獠牙特別長，說話就會漏風，其實大家現在看到的都是她（楊紫）強忍下來的，可能拍10次有3、4場她都不行了，因為那個哈氣在她脖子上她會很癢。」

《長相思》第一季播出後主演群人氣爆棚，包含楊紫、鄧為、張晚意等人皆因此劇狂漲粉，其中討論度最高、人氣飆漲最多的非檀健次莫屬，檀健次以男團出道，是影歌雙棲的藝人，一路走來他的努力有目共睹，也因在《長相思》中分飾兩角，完美駕馭了相柳一頭白髮的造型，還把他一方面心狠手辣卻默默對心上人付出的不同面向，拿捏得非常恰到好處，原作書迷都被他的好演技征服，也因檀健次在綜藝節目上照顧後輩演員的暖舉，圈粉無數。

檀健次也曾分享與楊紫在拍《長相思》第一季片場氣氛總是非常輕鬆愉快，「跟她（楊紫）拍戲就是兩個字『歡樂』，你也不知道她哪來這麼多勁，有時候我累到都不能說話了，但她卻能時時刻刻都能帶動氣氛。」官方釋出的花絮中也常常可看見檀健次私下傻裡傻氣的反應會逗樂楊紫，但下一秒正式拍攝又可以馬上真情流露，雙眼含淚，兩人既專業又可愛的表現，更加深觀眾熱愛這一對劇中CP的心。

觀眾也分析出楊紫對待三組CP不論戲中戲外都有非常貼合的態度，對待官配「夭璟CP」，和鄧為相處時是最甜的，常常在綜藝節目上撒觀眾糖，在鄧為臉紅時捏他耳朵，清新互動惹觀眾心癢；對待「夭柳CP」總是歡笑聲最多的一對，因為兩人性格都是開朗熱情的類型，檀健次也直言他們就是一對「飯友」，都很愛吃，而且一吃就胖；與張晚意的這一對「夭玹CP」則是常常需要互飆演技，兩人虐心場面都會撒觀眾一碗洋蔥，楊紫更是曾哭到虛脫倒在地上。