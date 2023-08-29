中颱蘇拉往西北方向移動，週三週四將影響台灣，氣象專家吳聖宇表示，預計暴風圈會掃過台東、屏東、高雄、台南等地，中部地區則因為中央山脈形成屏障，不會有太大的風雨情況。

蘇拉颱風在呂宋島徘迴許久，終於開始往西北方向移動，29日下午氣象局已經發布陸上颱風警報，吳聖宇也表示，最快30日上午開始，暴風圈就會進入從恆春半島，掃過東南部地區，預計到星期四下午，颱風影響才會慢慢減弱，星期五開始，會逐漸往大陸廣東的方向過去。

吳聖宇說明，主要會受到影響的，包括台東、屏東、高雄、台南等，而台東和屏東2地影響最大，週四最有可能會放颱風假，不過仍要觀察颱風後續狀況，而中部及北部都在暴風圈範圍之外，雖然北部可能也有颱風外圍環流，一陣一陣的風雨狀況，但是預計不會太大，至於中部地區，這次大概全程都受到中央山脈地形的屏障，看起來風跟雨狀況應該都不會太明顯。

周末出遊則要特別注意，吳聖宇指出，雖然颱風遠離，但天氣狀況仍不穩定，「週末應該會轉為午後雷雨這種天氣形態，蘇拉颱風遠離，東邊的海葵颱風也慢慢的北上之後，我們是在一個比較低壓帶的範圍裡，天氣狀況不穩，主要會發生午後的熱對流雷雨情況，會有一些局部大雷雨出現的機會。」吳聖宇也提醒民眾，周末出門還是要多多注意天氣狀況。