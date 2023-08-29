王品澔表演新歌〈聽著Keshi想著你〉。（伊林娛樂提供）

「黑曜精靈」勁歌熱舞。（伊林娛樂提供）

第12屆伊林「璀璨之星」總決賽29日舉行，温昇豪、伊林副董事長陳婉若、踢帕娛樂董事長、音樂製作人陳子鴻擔任評審。李杏、孫綻、安妮、金雲、江尚儒、張菁菁等人都共襄盛舉出席活動，表演嘉賓為王品澔、noovy及參加女團選秀節目《未來少女》的黑曜精靈，現場星光熠熠。

本屆璀璨之星總冠軍為就讀政治大學歐文系西班牙語3年級，擁有4分之1非洲血統的20歲陳珮緹，「我要感謝的人有很多，尤其我們女模組感情很好，大家都幫助我很多，所以我最想把這個喜悅分享給大家」。

陳珮緹為本屆璀璨之星總冠軍。（伊林娛樂提供）

她說，比賽後最想做的事就是大吃大喝，「女模們已經約好，等下要去吃火鍋慶功」，她表示自進入總決賽後，每天都在忌口、訓練體能，「因為怕穿比基尼時會有小腹，所以不能吃澱粉，每天中午的便當都不敢吃」。

第12屆璀璨之星各組別冠軍出爐，網紅創作組冠軍呂巧涵（左起）、花漾少男少女組冠軍陳冠錡、總冠軍暨女模冠軍20歲180公分陳珮緹、男模組冠軍20歲187公分謝承秉、演藝組冠軍曾佐威。（伊林娛樂提供）

經過激烈的競賽，評審最後選出各組冠軍，分別是女模特兒組冠軍26號陳珮緹，她同時也是本屆總冠軍，現為國立政治大學學生；男模特兒組冠軍是8號謝承秉20歲大學生，身高187公分，體重83公斤；花漾少男少女組冠軍是16歲的12號陳冠錡；網紅創作組冠軍是今年22歲的5號呂巧涵；演藝組冠軍是23歲5號曾佐威。