本土登革熱延燒，疾管署今(29日)公布，全國累計確診數突破3千例，還出現罕見「母子垂直感染」個案，是國內自2015年以來第2例。台南市至28日累計新2583例，短短5天內暴增破500例，為全國首要疫區。國民黨前台南市議員謝龍介指出，這已超過2015年8月27日台南市累積的2381例。他痛批，當年時任台南市長賴清德200多天不進議會，讓市政螺絲掉滿地，最終造成台南市民112人死亡，政治考量難道不比人命關天重要？

疾管署統計，今年截至8月28日累計3026例本土病例，其中台南市2583例、雲林縣268例、高雄市109例、屏東縣26例、台中市及嘉義縣各8例、新北市5例、台北市及新竹市各4例、桃園市3例、新竹縣、苗栗縣、彰化縣及南投縣各2例。

謝龍介28日發文呼籲當局「把皮繃緊，積極防疫，這可是市民人命關天的頭等大事！」至於近十年來最高紀錄，那段慘痛教訓，台南市民一定不會忘記，就是2015年賴清德擔任市長期間。2014年底，賴清德連任市長成功，但李全教當選議長，賴清德就不高興了，2015年1月6日，賴清德宣布不進議會備詢。接下來200多天，賴清德完全無視司法程序，也不把憲政體制當一回事，監察院約詢他，彈劾他，他依舊我行我素。

「但賴清德為了個人政治聲望的豪賭，賭注卻是市民的生命財產安全！」謝龍介痛批，市長不依法備詢，市府螺絲掉滿地，當年8月10日，台南市登革熱病例衝破600例，超越高雄成為全國第一，8月13日，出現首例重症死亡，8月27日，累積病例2381例，死亡已達4例，賴清德眼看勢態一發不可收拾，才自稱「改革達成階段性成果」，回到議會備詢。「但是，疫情因為賴清德的傲慢自私，市府的荒廢怠忽，已經完全失控！」

謝龍介質疑，那年台南市共21942例感染，超過全市人口1％，當年全國共30298例感染，台南市佔超過66％，遠超過次多高雄市的7822例。2015年8月27日，台南市累積2381例。2023年8月27日，台南市累積2434例。甚至比當年還多。當年的市長，如今在選總統，大談要請習近平吃蝦仁飯，喝全糖珍奶？「我絕對支持行銷台南！」他直言，但綠營政治人物可不可以先看顧台南市？「鄉親的生命財產，難道比不上珍珠奶茶更急？」