未在蘇拉颱風警戒區 雲林30日照常上班上課 18:462023/08/29 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣未在蘇拉颱風警戒區，30日照常上班、照常上課。（翻攝自中央氣象局網頁／張朝欣雲林傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘇拉颱風將於30至31日通過巴士海峽，針對30日開學日，雲林縣政府宣布，依據中央氣象局預報資料，雲林縣未在蘇拉颱風警戒區域範圍內，因此30日照常上班、照常上課。 蘇拉颱風逼近台灣 高雄「這行政區」明停班課 蘇拉颱風逼近 阿里山遊樂區有「任一情形」立即休園 新北果菜市場2天當4天賣 高麗菜達每公斤115元高價 #雲林 #蘇拉 #颱風 #警戒區 #上班上課 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇拉颱風持續逼近 新北市召開防颱整備會議 18:432023/08/29 生活 蘇拉颱風發布海警 玉山國家公園撤離園區348名山友 18:442023/08/29 生活 蘇拉颱風逼近 公路總局成立緊急應變小組戒備 10:362023/08/29 生活 海葵拖住蘇拉 這天起「藤原效應」 影響區域曝 05:462023/08/29 生活 中颱蘇拉路徑南修 東南部山區須防豪大雨 10:542023/08/29 生活 開學日遇蘇拉颱風搗亂？ 台南明天正常上班上課 18:422023/08/29 生活 蘇拉颱風陸警發布 暴風圈逼近南台灣 屏東列入警戒區 17:272023/08/29 生活 蘇拉颱風來襲 藤枝國家森林遊樂區30日起休園2天 15:282023/08/29 生活 適逢年度大潮旗津積水 水利局啟動移動式抽水機待命 14:202023/08/29 生活 蘇拉颱風17：30發陸警 晚起變天 1地雨量紫爆 15:202023/08/29 生活 開學沒懸念！ 蘇拉颱風發陸警 嘉義市明正常上班上課 18:412023/08/29 生活 蘇拉颱風來襲 農改場、茶改場列作物防災一次看 15:222023/08/29 生活 《國際社會》颱風蘇拉撲台港 2.5萬菲人先避難 16:392023/08/29 財經 不斷更新》開學就放颱風假！高雄「這1區」明停班課 12縣市宣布了 18:152023/08/29 生活 蘇拉暴風圈侵襲率達84％ 這2天風雨最劇 半個台灣豪雨 07:382023/08/29 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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