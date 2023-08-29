民進黨總統參選人賴清德（前中）29日到高雄市左楠區為黨籍立委參選人李柏毅輔選（前右），賴清德等人在左營元帝廟上香祈福。（林瑞益攝）

民進黨總統參選人賴清德（中）29日到高雄市左楠區為黨籍立委參選人李柏毅輔選。（林瑞益攝）

高雄許多民眾29 日冒雨到左營區元帝廟旁等候民進黨總統參選人賴清德的到來。（林瑞益攝）

民進黨總統參選人賴清德29日到高雄市左楠區為黨籍立委參選人李柏毅輔選，賴清德請大家支持李柏毅與自己，讓高雄揮出全壘打。賴也提出，他若有機會帶領國家，會優先做守護台灣主權、顧好經濟，以及打擊黑金、槍、毒品與詐騙。

下午3時許左營下起大雨，但許多死忠支持者並沒有離開，穿著雨衣或撐傘，支持賴清德的到來。賴在致詞時祈求神明保佑台灣國泰民安、風調雨順，颱風不要帶來災害，他請大家做好準備。

賴清德請大家支持李柏毅，他還半開玩笑地說，李柏毅是電腦選出來的，因為年輕人想競選的立委很多，最後選到李柏毅。賴清德推崇李柏毅做事實在，希望李柏毅可以進入國會，順利接棒，希望大家全力支持李，讓高雄揮出全壘打（8席全上），也藉此告訴大家，高雄是守護台灣民主的重要城市。

賴清德還提出，以後他如果有機會帶領國家，會有3項優先工作，第一是守護台灣主權，促進民主的和平與繁榮。因為民主得之不易，是幾十年來民眾犧牲奉獻才有今日的成果，面對中國大陸的威脅要更加團結，共同守護台灣。他也會站在第一線，保障台灣的主權與民主，讓人民作主。有自由並維持目前的生活。

其次，賴清德要顧好經濟。他指出，食、衣、住、行都很重要，也要有好的收入。除了重大科技產業外，也要照顧中小企業，中小企業如果發展得好，社會就穩定。第三，他要打擊黑金、槍、毒品與詐騙，讓治安變得更好，民眾安居樂業。

賴清德邀請民眾一起打拚，他希望未來的社會中，少年可以看到希望、壯年人可以實現理想、老年人可以得到幸福，以及弱勢者可以得到照顧，未來他會與李柏毅一起打拚。請民眾支持賴與李柏毅。

賴清德隨後到蓮池潭旁一家咖啡廳與地方的民代見面並舉行座談會，他親切地與民眾合影，獲得熱烈歡迎。