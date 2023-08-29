美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）今天（8月29日）與中國大陸國務院總理李強於北京進行會晤，這是她與中國大陸高層領導人就平衡美中商業關係和國家安全問題所進行的第二天會談行程的一部分。據美國之音報導，雷蒙多表示，美國永不尋求與中國大陸經濟脫鉤

報導稱，雷蒙多是最新一位前往北京的拜登政府官員，旨在加強美中的溝通，特別是在經濟和防務方面，因為全球兩大經濟體之間的摩擦可能動搖彼此的商業關係。此外，雷蒙多今天與中國大陸國務院副總理何立峰會面時表示，美國並不尋求與其地緣政治競爭對手脫鈎。

雷蒙多在北京人民大會堂舉行的會議上表示：「雖然我們在保護國家安全方面永遠不會妥協，但我想明確表示，我們永遠不會尋求與中國經濟脫鈎，也不會阻礙中國的經濟。」

與何立峰會面前，雷蒙多也與中國大陸文化和旅遊部部長胡和平進行會晤，雙方同意於2024年上半年在中國大陸舉辦第14屆中美旅遊高層對話。

報導稱，美國商務部在一份聲明中表示，此舉旨在進一步恢復和發展兩國之間的旅遊合作。

上一次此類峰會於2019年在美國西雅圖舉行。在此之前，該會議每年舉行一次，輪流在兩國之間舉辦。雷蒙多把促進旅遊業發展作為她此次訪問的重要內容。本月，中國大陸和美國同意將兩國之間允許的航班數量增加一倍，儘管這仍只是新冠疫情前數量的一小部分。雷蒙多表示，如果中國大陸旅遊業恢復到2019年美國的水平，將為美國經濟增加300億美元，並創造5萬個就業機會。

報導稱，雷蒙多計畫明天（8月30日）參觀上海迪士尼樂園，這是美國迪士尼（Walt Disney）和中國大陸國有企業申迪集團（Shendi Group）的合資企業。