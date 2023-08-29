德國反對黨領袖警告說， 德國正在走向衰退，這是官僚主義制定的極端綠色能源政策所造成的。

每日郵報(DailyMail)報導，批評德國能源政策的是基督教民主聯盟領袖梅爾茲 (Friedrich Merz)，67歲的他有意爭取德國總理。也表示，德國經濟表現不振，是政府過於官僚化，以及綠色能源政策的直接結果，該政策是綠黨與現任總理蕭茲(Olaf Scholz)的社會民主黨聯合領導。

根據國際貨幣基金組織(IMF)和經濟合作發展組織(OECD)的統計資料，德國曾經是世界上最強大的經濟體之一，但今年預計的經濟表現，是世界上所有主要國家中表現最差的。

梅爾茲對德國《圖片報》(Bild)表示，「不幸的是，2023 年將是德國經濟衰退的一年。如果不停止錯誤的官僚作風，如果能源價格沒有明顯下跌，那麼明年2024 年，德國也不會有好表現。」

德國反對黨基民盟主席梅爾茲，公開挑戰德國綠能政策。(圖/AP)

他主張「降低能源稅，減輕企業與民眾負擔，同時將已退役的核電廠重新啟用，停止錯誤的能源方向。」

梅爾茲的說法，剛好獲得法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)的呼應，馬克宏表示「沒有核能的歐盟能源政策，將是歷史性錯誤。」

梅爾茲目前的聲望頗高，他所在的基民盟通過了多項反移民政策，而德國民眾對於數量過多的難民感到不滿，推高了基民盟的支持度。與此同時，德國綠黨-自民黨政府的聲望正在下降。上週末公佈的一項民意調查顯示，近四分之三的德國人（73%），對當前的聯合政府不滿意。

經濟數據也對德國政府不利，其經濟在第二季度陷入停滯，工業收益放緩，面臨通貨膨脹，報導稱「德國已成歐洲病夫」。

聯邦統計機構 Destatis 的數據顯示，長期被譽為歐洲工業強國的德國，今年4 月到6 月的經濟成長率與上一季度相比，居然持平；英國脫歐後的表現還持續增長，英國經濟今年第二季度增長了0.2%，這對德國政府來說是一個重大打擊。

荷蘭國際集團(ING)的經濟學家布列斯基(Carsten Brzeski)表示，「事實上，德國短期和長期前景看起來都不樂觀。」

德國衰退的關鍵原因就是能源價格，德國企業必須應對俄羅斯入侵烏克蘭後，限制關鍵天然氣供應引發的能源短缺問題。儘管德國政府急於尋找新的天然氣供應商，價格有所下降，但仍然高於戰爭爆發前的均值。

本屆政府是德國戰後歷史上，首次出「三政黨組成執政聯盟」，蕭茲所在的社會民主黨主管內政、主管經濟部門的是綠黨，還有主管財政的自由民主黨。這種「三駕馬車」導致明顯的衝突。

綠黨的經濟部長哈貝克(Robert Habeck)，主張到2030 年之前，都限制工商業(特別是化學工業)的電費，以免工業商受到成本急劇上漲的影響；同時提高風能和太陽能的比例。

但此舉引起了自民黨財政部長林德納(Christian Lindner)的反對，他說：「不可能通過分配補貼，來直接干預市場。」

總理蕭茲也反對該計劃，但是他所在政黨的一些議員表示支持。

令德國經濟雪上加霜的是，在德國最後3座核電廠關閉後，德國面臨的是電力短缺與電費高漲，萊茵能源公司集團(RWE)的執行長克雷伯 (Markus Krebber)表示，這已經危及德國工業的競爭力，意味著企業出走，就業機會銳減。

克雷伯說：「德國經濟前景不佳，就是因為綠色能源成為『災難』，政府聲稱正在擴大太陽能和風能的規模，但是綠色能源有不確定的間歇性，當多雲或無風狀況，電力就會突然下降，這意味著德國的電力系統，仍然容易受到電力短缺和價格波動的影響。」

克雷伯警告說，這可能會對德國工業產生「毀滅性影響」；工業不振，經濟必然疲軟。

克雷伯告訴《焦點》雜誌，「作為一個工業區，德國面臨著一個嚴重的問題：我們沒有足夠的能源來滿足我們的需要。」

現在，批評綠能政策反而成了德國政界的顯學，德國極右翼的「另類選擇黨」（AfD），對代價高昂的綠色議程發動幾波批評，在民意調查就出現支持率飆升的情況。

一些專家表示，如果德國想要逐步淘汰化石燃料，並實現「2045年所有行業溫室氣體中和」的目標，那麼德國最終必然回歸核能，因為風能和太陽能無法完全滿足需求。

德國支持核能的非營利組織「紐可蕾莉亞」( Nuklearia)執行長克魯特(Rainer Klute)說：「德國淘汰核電，等於增加煤炭和天然氣。因為並不總是有足夠的風力與陽光照耀，」

德國政府駁回了此類擔憂，認為德國得益於歐洲一體化電力網路，可以在需要時進口能源，同時保持電力出口大於進口的地位。

但德國商界領袖警告，德國正在面臨電力短缺，這將導致企業紛紛撤離，不面對此問題，德國將陷入難以重振的經濟困境。