彰化銀行統籌主辦耐斯廣場公司五年期31.8億元聯合授信案，已成功完成募集，於29日於嘉義耐斯王子大飯店舉行簽約儀式，在耐斯企業集團會長陳鏡仁見證下，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團與耐斯企業集團執行長陳志鴻完成簽約。

本次聯貸案資金用途係支應耐斯廣場為償還既有金融機構債務、本案擔保品裝修及設備更新暨充實中期營運週轉所需，委請彰銀擔任主辦暨管理銀行，並由合作金庫、華南銀行共同主辦，在農業金庫、第一銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、高雄銀行、台中銀行及板信銀行等合計共10家金融機構踴躍參貸下，超額認購達138％，最終以31.8億元結案，充分顯見銀行團對耐斯企業集團營運與未來發展，給予高度肯定與支持。

耐斯廣場隸屬於耐斯企業集團，集團多年來深耕雲林、嘉義地區，事業版圖跨足日用化工、食品飲料、觀光休閒、百貨購物、生技醫療及國防科技等，其中耐斯廣場是嘉義市內唯一包含百貨商場以及五星級餐飲住宿酒店的嘉義市地標，疫情爆發百業皆受衝擊，然而耐斯廣場經營團隊透過品牌合作、策略聯盟等，優化樓面銷售效益，挺過疫情的同時，也提升廣場的競爭力。

彰銀表示，耐斯企業集團自1974年成立迄今，已在所屬產業立於翹楚地位，仍未停下腳步，本次聯貸案部分資金係用以汰換館內老舊設備，與彰銀執行各項資源節約、節能措施等能資源管理行動的理念一致，雙方皆致力於響應政府2050淨零碳排政策。

另，在耐斯廣場董事長陳志倫帶領下，秉持著已故耐斯企業集團總裁陳哲芳「唯有創新，才能成為領導者」的經營理念，領導耐斯廣場穩健成長，彰銀將持續扮演扶植企業角色，對於殷實經營的企業給予最大支持，期許雙方穩步達成實現企業社會責任及永續發展願景。