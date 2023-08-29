警方到場後將情緒不穩的2人保護管束，不過過程卻遭民眾質疑警方執法過當，對此警方表示一切依法執勤。（翻攝畫面）

警方到場後將情緒不穩的2人保護管束，不過過程卻遭民眾質疑警方執法過當，對此警方表示一切依法執勤。（翻攝畫面）

後續警方查扣菜刀一把，另發現許女（37歲）身上有第二級毒品吸食器玻璃球（已使用）一支，全案依違反毒品危害防治條例、社會秩序維護法案函請偵辦。（圖／警方提供）

後續警方查扣菜刀一把，另發現許女（37歲）身上有第二級毒品吸食器玻璃球（已使用）一支，全案依違反毒品危害防治條例、社會秩序維護法案函請偵辦。（圖／警方提供）

後續警方查扣菜刀一把，另發現許女（37歲）身上有第二級毒品吸食器玻璃球（已使用）一支，全案依違反毒品危害防治條例、社會秩序維護法案函請偵辦。（圖／警方提供）

新北市新店區1對許姓姊妹，日前因為飲酒後情緒激動，於馬路上亮刀，並在馬路上亂跑，路人見狀向警方報案，警方到場後將情緒不穩的2人保護管束，不過過程卻遭民眾質疑警方執法過當，對此警方表示一切依法執勤。

警方表示，新北市新店區北宜路、光明街口（27）日下午16時4分許，有民眾向警方報案，有1名女子在公共場所亮出菜刀，經現場胞姊許女（39歲）表示為其胞妹許女（37歲）因跟其他人有糾紛導致心情不好，飲用酒類後於自身側背包攜帶一把菜刀找其姊姊訴苦，後續情緒激動稱要輕生後跑出馬路邊，姊姊遂報警求助。

警方到場見許女有輕生、自傷的情況，因此對其實施管束，後續姐姐也因飲用酒類情緒起伏且有輕生、自傷之虞，因此警方於16時55分將雙方帶返所實施保護管束。後續警方查扣菜刀一把，另發現許女（37歲）身上有第二級毒品吸食器玻璃球（已使用）一支，全案依違反毒品危害防治條例、社會秩序維護法案函請偵辦。