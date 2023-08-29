為防範地方政府債務風險，大陸十四屆全國人大常委會第五次會議28日審議《國務院關於今年以來預算執行情況的報告》，強調要防範化解地方債務風險，主要有三大要點，包含制定實施一籃子化債方案、中央財政積極支持地方債務風險化解、查處新增隱性債務行為等。

財達證券副總經理胡恒松認為，根據上述《報告》，當前化解債務風險，主要是解決存量債務償還壓力過大問題，主要通過債務置換，包含低息長期債券貸款來置換高息短期債務，節約資金成本，緩釋風險。

今年以來大陸個別地方公開表示靠自身能力無法化債，加上部分城投公司出現流動性風險事件，引起市場擔憂。中共中央政治局7月24日會議提出，要有效防範化解地方債務風險，制定實施一籃子化債方案。

因此，在28日最新審議《報告》中，主要涉及三大重點。首先就是要制定實施一籃子化債方案；其次是中央財政積極支持地方做好隱性債務風險化解，督促地方統籌各類資金資產、資源和各類支持性政策，妥善化解存量隱性債務，優化期限結構、降低利息負擔，逐步緩釋債務風險。

第三則要加強跨部門聯合監管，強化定期監審評估，堅決查處新增隱性債務行為，終身問責、倒查責任，防止一邊化債一邊新增。

據第一財經引述中央財經大學教授溫來成指出，此次突出跨部門聯合監管隱性債務是一大亮點，融資平台違規舉債涉及多部門，僅靠財政一家難以管控，需要加上金融、國資、審計、人大甚至紀檢監察等多部門聯合強化治理。

上海財經大學教授鄭春榮表示，未來地方政府需要統籌協調資產，兼顧資產與負債管理，挖掘可化債資源。由於目前經濟欠發達的市縣，可騰挪的資金資源有限，化債壓力最大，因此這些債務負擔重的市縣會被重點關注。