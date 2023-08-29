Have you ever seen an umpire get ejected? pic.twitter.com/ClM8pmrkoO — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 28, 2023

北美職棒獨立聯盟「邊境聯盟」（Frontier League）出現罕見的鏡頭，可能是很多棒球迷生平都沒有看過的畫面，球員和一位裁判吵架，結果竟然是裁判和球員都遭到驅逐出場，這個景象太震撼。某位網友寫道：「我兒子問我棒球裁判是否會被驅住，我告訴他不可能，結果這件事就發生了。」

在紐約巨石隊與三市谷貓隊的比賽，谷貓隊質疑巨石隊利用外野的攝影機偷取暗號（就是像大聯盟太空人作弊案那樣），一壘審尼克森（Warren Nicholson）要求巨石隊把板凳區的平板電腦收起來，招致巨石隊二壘手納森斯（Tucker Nathans）的不滿。

納森斯抗議兩句就被一壘審尼克森揮手驅逐，納森斯不服氣，還留在場內與尼克森激烈爭吵。主審過來拉開尼克森，納森斯又追在背後不知罵了什麼，氣得尼克森回頭要和他衝突，結果尼克森也遭到驅逐出場！主播說：「我看了這麼多年棒球，包括所有的層級，從沒見過裁判遭到驅逐。」

邊境聯盟與大聯盟有合作關係，尼克森遭驅逐的原因據信是他試圖以肢體衝撞納森斯，依照規定裁判只能「動口不動手」，違規者會被裁判長趕出去。墨西哥太平洋聯盟2021年爆發過類似事件，一位裁判醉酒還對球迷比中指，最後也是遭裁判長驅逐。

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