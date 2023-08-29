針對立委質詢有「明星級檢察官」曾與im.B案主嫌曾耀鋒餐敘，疑涉im.B案，台灣高檢署經3個月調查，訪談曾嫌及3名檢察官共7人次，調閱通話資料9次，今完成調查報告，認定該「明星級檢察官」2020年3月、2021年11月受友人邀約赴宴，但未與曾嫌同桌，另2名檢察官公職期間未與曾嫌餐敘，不認識曾嫌，均查無不法，簽結全案。

高檢署表示，立委5月24日質詢有「明星級檢察官」參與im.B案曾嫌飲宴，法務部責成高檢署進行調查，查明檢察官參與情形及有無違失，經訪談7人次，依法調取相關相關文書、資料9次，今完成調查。

其中「明星檢察官」部分，經向台北地檢署調閱對話內容，雖發現有曾嫌2020年9月17日，提醒受他翌18日在旬採鮨處中山店餐廳餐敘通訊軟體對話截圖。但經訪查曾嫌等人後，查無該檢察官有參與此次餐敘。

另該檢察官表示，2020年3月11日、2021年11月3日受友人邀請與曾嫌有二次餐敘，2020年3月11日到場才知有曾嫌，第二次餐敘人數較多，未與曾嫌同桌，他是自備酒品到場。

高檢署認為，這二次餐敘時間相隔超過一年半以上，且當時曾嫌沒有案件繫屬北檢情事，認定這二次餐敘尚未損及司法形象或名譽。

此外有媒體報導某襄閱檢察官、前調部辦事主任檢察官與曾嫌關係密切一事，高檢署調查認為，該名襄閱於任職期間並無參與曾嫌舉辦之任何餐敘且不認識曾嫌。

另前調部辦事主任檢察官，則是離職擔曾嫌友人的辯護律師，屬次其執行律師業務範疇，其於任職期間未曾承辦或監督與曾嫌及其公司之相關案件，因此認定2人亦未涉不法。