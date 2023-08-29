越南外交部發言人范秋姮今天表示，應越共總書記阮富仲的邀請，美國總統拜登將於9月10日至11日訪問越南。一般預料，這次拜登來訪，兩國關係毫無懸念將獲得升級。

白宮當地時間28日宣布，拜登（Joe Biden）將於9月10日訪問越南並會晤阮富仲（Nguyen Phu Trong）。越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）今天透過官媒世界與越南報（The Gioi & Viet Nam）證實上述消息。

范秋姮表示，拜登應阮富仲邀請，將於9月10日至11日訪問越南。「我們相信兩國高層領導的訪問將進一步深化越美關係，讓兩國關係在各領域穩定、務實、長久發展，為維持區域及世界的和平、穩定與合作、發展做出貢獻。

今年是越南與美國建立「全面夥伴關係」10周年，相較之下，越南與中國則是「全面戰略合作夥伴」關係，層級比越美關係還要高。也因此，拜登政府的高階官員近年來訪越南，皆不斷提及盼將兩國關係升級。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）2021年7月底到訪時，就曾建議將越美關係提升為「戰略夥伴」關係；緊接著美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）當年8月下旬訪越時，也提議將雙邊關係升級。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今年4月中旬訪問越南時表示，希望越美關係能升級，並在「未來數周或數月」實現；布林肯當時還代表拜登邀請阮富仲訪問美國。阮富仲感謝邀請的同時，也邀請拜登訪越。

在幾名美國高階官員的訪越鋪墊後，若無意外，這次拜登來訪，越美關係將得以升級。這是拜登自2021年初就任美國總統後首次訪問越南，他也是1975年越戰結束後，第5位抵達越南訪問的美國總統。

越南與美國在1995年7月雙邊關係正常化，雙方在2013年7月升級為「全面夥伴」關係；雙邊貿易額在2022年超過1238.6億美元、年增11%，美國是越南最大出口市場以及第2大貿易夥伴。