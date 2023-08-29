台南本土登革熱確診病例今天新增161例，再創單日新高，累計2744例，連續1周來天天病例數都破百，截至目前已有27個行政區出現確診病例，其中東區累計病例數達680例，也超車永康區675例，成為目前全市病例數最多的熱區。

台南今天新增161例確診病例，分別為東區44例、安南區43例、永康區25例、南區20例、北區15例、中西區8例、仁德區及關廟區各2例，安平區及六甲區各1例，六甲區首見新增病例，疫情已擴及27個行政區，目前僅10區尚無疫情傳出，病例數前5名分別為東區680例、永康區675例、安南區520例、仁德區273例、南區209例。

此外，台南上周新增1例母子垂直感染個案，男嬰8月22日手腳出疹且活動力下降，24日就醫快篩陽性，男嬰母親則於8月8日生產後持續發燒，9日就醫快篩陽性，疾管署邀集病例治療團隊及專家學者討論後，依據病歷及其母親疫調、臨床症狀及檢驗結果並參考相關文獻，判定病例為母子垂直感染。

台南登防中心指出，隨著本土登革熱確診病例與日俱增，截至目前，全國累計11例重症，台南有2例，另有1起死亡案例，11例重症年齡介於60歲至80歲，多伴隨慢性病史，突顯年長者及慢性病史者是登革熱重症高風險族群。

台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春示警，如群聚疫情持續發生，恐有重症病例出現，市長黃偉哲責成相關局處督導養護機構做好防疫措施，衛生局、社會局也協助媒合鄰里長或社區志工協助弱勢長者進行家戶孳清及清消。