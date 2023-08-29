上個月底才剛結束台北小巨蛋2場演唱會的羅志祥（小豬），不時會透過社群分享近況，近日他曬出豪宅內裝1奢華設備，讓網友看了都直呼太誇張了，「難怪哥推桿切桿不錯耶」。

羅志祥近日曝光家中的內裝，只見他在室內鋪設草皮，打造一個小型推桿場，他也親自曬出練習推桿的畫面，只見他直接穿上拖鞋在草皮上練習，一旁還有黑色樓梯，可以通往別處，整體設計相當有質感，又帶點低調奢華，讓網友看了都驚呼連連。

「難怪哥推桿切桿不錯耶」、「家要多大，真的很想參觀一下欸」、「扯欸！家裡也可以打高爾夫」、「哇靠，這場地開放報名參加嗎」，女星茵茵也不敢相信，留言「什麼意思！？居然在家裡可以有推桿場」，羅志祥也大笑4聲回「對呀」。

其實，羅志祥之前就曾曝光家中衣帽間，有各種名牌包包、服飾等收藏，裝潢宛如精品衣物間，還有曾在住家頂樓違建游泳池引起爭議，之後他配合北市建管處將泳池拆除，目前變成露天休息區，他也透露有機會想蓋成樂園，讓經紀人的小孩可以來玩。