副總統賴清德（持麥克風者）致詞時，提出「守護台灣主權」、「拚經濟」、「打擊黑金、槍毒和詐騙」3大政見。（崔正綱攝）

副總統賴清德今日南下高雄，陸續前往三民區灣仔內朝天宮、大港保安宮參香，向主祀的神明媽祖、保生大帝祈求總統大選勝利，並在致詞演說祭出3大政策，承諾他當選總統後，會「守護台灣主權」、「拚經濟」、「打擊黑金、槍毒和詐騙」，讓現場支持者拍手叫好，高喊「賴清德凍蒜！」

副總統賴清德（中）在三民區灣仔內朝天宮參香，向主祀神明媽祖祈求平安。（崔正綱攝）

賴清德今日下午在立委李昆澤、高市議長康裕成、副議長曾俊傑等人陪同下，陸續前往朝天宮、保安宮參香，向主祀神明媽祖、保生大帝祈求平安。

賴清德在朝安宮致詞表示，今天開心來這裡參拜媽祖，祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順，大家平安大賺錢。

隨後賴清德說，若他當選總統要完成三件事情，首先要守護台灣的主權，促進民主和平和繁榮發展，台灣長期改選各級政府，落實公權力服務人民，事實上台灣就是主權獨立的國家。

賴清德指出，因台灣是主權獨立的國家，2300萬人擁有台灣這塊土地的所有權，所以主權絕對不能退讓，什麼事情都能商量，但主權絕對不能退讓，「有主權才有民主，民主就是人民作主，沒主權人民如何做主？」

賴清德繼續說，第二要拚經濟，賴清德表示，俗語「先顧腹肚，才顧佛祖」，所以經濟很重要，肯定總統蔡英文7、8年來的帶領，經濟上雖然有些個人沒很好、有些產業受到影響，但整體來說，台灣經濟是有在進步。2021年相對於2016年，對外貿易額增加70％，這就是經濟進步發展。

賴清德表示，未來他會在此基礎上，繼續發展經濟，除了支持科技產業外，傳統產業也要支持，特別是中小企業、小公司，政府也要幫忙，2025淨零轉型過程中能順利度過難關，中小企業很重要，帶領社會向前近。

最後賴清德說，為了讓社會安和樂業，第三件事他會堅定打擊黑金、槍毒和詐騙，未來他一定提出對策跟計畫，該修法修法，該立法立法，好好整治「大家贊成不贊成！」