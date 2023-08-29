中度颱風蘇拉發布海上陸上颱風警報，預報會在明、後兩天最接近台灣。蔡英文總統今晚表示，為了因應颱風來襲，她已請各部會預先支援，並和地方政府保持聯繫，提供必要協助。副總統賴清德也提醒國人提早做好防颱準備。

蔡英文指出，她已請各部會預先支援，並和地方政府保持聯繫，提供必要協助，務必將颱風可能造成的災害降到最低。目前，中央災害應變中心已升級為一級開設，各部會已經提前進行水庫調節放水、風雨熱點縣市布署大型抽水機、配置災防物資、加強坡地及山區道路監控等等防災工作，確保民眾安全。

另外，她說，在台灣北部的輕颱海葵，雖然目前跟台灣還有段距離，我們也會持續掌握颱風可能造成的影響。她呼籲請花東、南部地區的民眾，提前做好防颱準備。適逢大潮，沿海低窪地區也要留意海水倒灌和積淹水。各沿海地區，以及澎湖、金門、馬祖，會有長浪發生，請大家注意安全。

她也提醒大家，這幾天多多注意中央氣象局 提供的天氣資訊，出門記得攜帶雨具，也請避免前往山區、海邊進行各項活動。

賴清德也表示，隨著中颱蘇拉逼近南台灣，稍早，中央氣象局已經發布首波陸上警報，範圍包括屏東縣、恆春半島。請國人朋友保持警戒，提早做好防颱準備。

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雖然今日白天各地大多晴朗，但他說，預計接下來在東半部地區、恆春半島，開始會有短暫陣雨發生，尤其今晚雨勢會明顯增大，特別提醒當地居民，外出時記得攜帶雨具，並且多加注意用路安全。

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賴清德表示，本次中颱蘇拉對台灣氣象的影響，預計會持續到這周五，「請大家隨時關注氣象動態，提高警覺，謹慎防災！」