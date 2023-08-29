測試組水稻產量優於對照組51％。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

「黃金水」再利用！桃園市水務局創全國之先，試辦將水資中心放流水當農業灌溉用水，經3年研究，不僅農作物品質、產量俱佳，且符合各項食品法規要求，農民也讚能減少氮肥使用，達到減碳效益，榮獲內政部「公共汙水處理廠再生水建設評鑑」特別獎。

桃園市政府創全國之先，運用公共民生水資源回收中心的放流水，當農業灌溉用水，水務局表示，為驗證放流水用於農業灌溉用水安全無虞，2019至2021年連續3年爭取到經濟部水利署補助經費，在桃園使用放流水栽種全國主要農作物，包含水稻、溫室蔬果及立體水耕等，結果證明農作物收成品質佳、產量好，且符合衛福部食品藥物管理署規範的食品中汙染物質及毒素衛生標準。

水務局去年爭取到營建署補助，在楊梅水資源回收中心旁佈設管線，可供鄰近3.4公頃農田使用，今年先以約2分大的農地當計畫示範場域，把家庭生活汙水經水資中心處理過後的「放流水」，當農業灌溉用水，一期稻作7月中收成，對比一旁使用社子溪水灌溉的農地，產量大增51％，且送SGS公司檢驗，都符合「稻米衛生安全標準」。

水務局指出，河川水種植稻米在採收前發生倒伏，導致產量不佳，但一旁放流水種植的稻米未倒伏，二期稻作已於本月中播種，後續將再研究觀察。

水務局指出，全國潛在放流水可再利用量約每日100萬噸，約可供應全國1萬公頃水稻田，每年可節省1.78座石門水庫有效蓄水量，放流水含有氨氮，可減用3000噸氮肥、節省約8835萬元肥料、減少2萬噸碳排。