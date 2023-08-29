新營車站是北台南的大站，然而車站兩側長年發展不均，相關單位規畫整合站區範圍內的車站、道路及公共設施，在軌道上方興建一個「大平台」，立法院交通委員會29日到新營考察，針對新營車站大平台現勘，地方有鄉親認為，新營鐵路高架化才是解決問題的根本。交通部政務次長胡湘麟回應，台鐵局曾評估是不可行而轉為研擬大平台計畫；立委賴惠員也說，我們不要「乞食下大願」（意旨：欠缺自知之明），大平台方案仍較符合效益。

台南市政府推動新營車站大平台計畫，可行性研究已進入期中報告階段，立法院交通委員會今天邀請交通部等相關機關共同考察，由南市府交通局負責簡報，並聽取民眾意見，台南市議員王宣貿、李宗翰和沈家鳳也到場關心並給予建議。

市府交通局局長王銘德指出，新營車站大平台正辦理可行性研究，將綜合考量車站周邊發展需求、公共運輸串聯、民眾需求及台鐵營運需求、財務經濟效益等，提出最符合當地需求的方案。

在場議員們一致贊同，把新營車站立體化，並用引道將前、後站串連，再結合商場、商旅等服務，可以發揮經濟效益，但是現階段車站附近的停車問題急需解決，拜託交通部多多幫忙。

新營區中營里長蔡牧謙反映，東山路平交道的塞車問題也應迫切解決，由於平交道距離台1線很短，每次火車一經過，車子往往從平交道柵欄一路塞到台1線上，引發不少民怨。現場也有民眾仍期望鐵路高架化，許多問題都可以一併解決。

胡湘麟說，針對車站周邊停車空間不足問題，他會請台鐵局優先處理，並盡速與南市府溝通；另外他也認同，東山路平交道的交通問題應改善，但鐵路高架化已確定不可行，所以希望透過這個大平台計畫解決。