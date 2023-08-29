瓦格納（Wagner）傭兵集團首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日搭乘私人飛機墜毀於莫斯科附近。俄方調查委員會27日宣布，機上10名罹難者基因檢測完成，與乘客名單相符，等同證實普里格津死亡。克里姆林宮周二（29日）表示，總統普丁（Vladimir Putin）不會出席普里格津的葬禮。

路透社報導，媒體記者周二向克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）詢問俄國總統普丁會否出席普里格津的葬禮，培斯科夫確切答覆：「總統預計不會出席。」

普里格津搭乘的巴西航空工業公司萊格賽600型（Embraer Legacy 600）私人飛機，23日由莫斯科飛往聖彼得堡途中失事墜毀於莫斯科北部特維爾（Tver）地區，3名機組員、7名乘客全數罹難，乘客除了普里格津，還包括瓦格納高層2人，以及普里格津的保鑣4人。墜機原因尚未釐清，但失事現場附近居民向路透社表示，先是聽見一聲巨響，接著就看到飛機墜地。

Security was tight outside a St. Petersburg cemetery as speculation mounted over the funeral plans of Wagner boss Yevgeny Prigozhin, who Russia says was killed in a plane crash https://t.co/VKYlylQcqJ pic.twitter.com/UAeiFvIBXN — Reuters (@Reuters) August 29, 2023

克宮上周五（25日）提及這起空難時表示，西方國家暗指普丁密令殺害普里格津的揣測「純屬謊言」，也未直接證實普里格津的確身亡，僅稱死難者身分仍待基因檢測等檢驗確認。培斯科夫25日還說普丁「行程繁忙」、無法確認是否會出席普里格津葬禮，葬禮日期也還沒確定。到了周二，媒體再問及普丁是否出席葬禮時，培斯科夫明確表示「不會」。

培斯科夫還表示，克宮對於普里格津的葬禮計畫毫無所悉，一切均由家屬安排。

俄方調查人員周日（27日）公布的身分確認資料指出，除了普里格津，失事客機成員還包括瓦格納共同創辦人兼最高軍事指揮官烏特金（Dmitry Utkin）與瓦格納後勤主管切卡洛夫（Valery Chekalov）。俄羅斯媒體Fontanka周二報導，切卡洛夫的同僚已齊聚聖彼得堡出席其葬禮。聖彼得堡公墓戒備森嚴，引發外界揣測是否與普里格津的葬禮有關。

普里格津不滿俄國國防部在俄烏戰爭的作為，今年6月下旬發動兵諫直攻莫斯科，卻在距離莫斯科約200公里處喊停。普丁出面穩定局勢喊話時直批普里格津為「叛徒」。普里格津與瓦格納戰士流亡白俄。