骨質疏鬆症是種沉默病變，大部分不會表現症狀，但可能造成駝背、變矮、「老倒縮」等體型的改變、不良於行、疼痛等，甚至喪失獨立自主的能力。中國附醫副院長李光申表示，根據統計，台灣60歲以上婦女患骨質疏鬆症約16％，但並非只好發停經後女性，65歲以上男性也要小心。

根據統計，台灣60歲以上的婦女人口發生骨質疏鬆症率約有16％。而因為骨質疏鬆症引起的髖部骨折，第一年死亡率高達 10％至25％，大約等於乳癌3期的死亡率，不可等閒視之。

中國醫藥大學骨科學科特聘教授、中國附醫副院長李光申表示，骨質疏鬆症最常見的臨床併發症是骨折，大部分發生於髖部、脊椎及手腕部，其中，髖部骨折是很嚴重的疾病，約有25％在一年內無法行走；40％以上存活下來的病人恐不良於行，甚至造成永久的行動不便；脊椎骨的骨折則會造成疼痛、畸形及長期的衰弱與不良於行。

李光申說，至今仍沒有一種既有效又安全的方法，能使骨質疏鬆的骨頭再恢復，所以，預防骨質疏鬆極為重要，即使是停經後婦女或65以上男性永遠不嫌晚。

如何預防骨質疏鬆症？李光申表示，在飲食方面，應注意鈣、維生素、蛋白質的平衡攝取；在生活方面要戒菸、不酗酒及養成規律運動。

李光申指出，運動可增強骨質的密度，最好是選擇戶外輕度日曬或抗壓負重性的項目，例如慢跑步、快走、走路、跳舞、騎腳踏車等。運動可以鍛鍊肌肉力量，使維生素 D 活化以促進體內對鈣的吸收，有益骨頭代謝，並建議選擇適合的運動方式，每次運動的時間至少要持續30分鐘才有較佳的效果。

「跌倒而造成的骨折，通常發生在家中！」李光申說，老年人比較容易跌倒，浴室廁所及樓梯是較容易跌倒之處，需有充足的照明，保持地面乾燥，必要時可舖防滑墊或加裝扶手設備。

李光申指出，為了維持正常的骨骼，必要適量攝取鈣，建議成年女性每天攝取鈣 1000 毫克；停經後婦女為1500毫克；25至65 歲男性為1000 毫克；65 歲以上男性為1500 毫克。

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