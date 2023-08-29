香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）29日一度升破7.29元，高見7.2849元。截至29日下午4時44分，離岸價報7.2974元，在岸價報7.2915元。
人民幣兌美元中間價29日報7.1851元，升值5個基本點。上一交易日中間價7.1856元，上一交易日官方收盤價7.2940元，上日夜盤收報7.2900元。
外匯交易員指出，市場已消化大陸近日推出救股市的「大招」，關注焦點轉向中美公布的最新經濟數據。短期內大陸監管層維穩態度很難放鬆，人民幣貶破7.3元後，監管層可能加碼推出政策。
人民幣兌美元在岸價（CNY）29日收盤升15個基本點，盤中高見7.2811元。人民幣兌美元在岸價29日收報7.2925元，較上日下午4時30分收報7.2940元，升15個基本點，較晚上11時30分最後成交價7.29元，貶值25個基本點。
香港信報報導，人民幣兌美元離岸價（CNH）29日一度升破7.29元，高見7.2849元。截至29日下午4時44分，離岸價報7.2974元，在岸價報7.2915元。
人民幣兌美元中間價29日報7.1851元，升值5個基本點。上一交易日中間價7.1856元，上一交易日官方收盤價7.2940元，上日夜盤收報7.2900元。
外匯交易員指出，市場已消化大陸近日推出救股市的「大招」，關注焦點轉向中美公布的最新經濟數據。短期內大陸監管層維穩態度很難放鬆，人民幣貶破7.3元後，監管層可能加碼推出政策。
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