計程車運匠林男與王女有感情糾紛，今年4月間清晨埋伏攔下她，朝頭、頸及上半身狂砍10多刀後，載到山區潑汽油欲焚殺，因有人路過而作罷，轉將車開往市區，途中竟發生車禍，警方獲報到場處理，意外發現傷勢嚴重的王女，緊急送醫救回一命。法官依殺人未遂罪判8年2月，可上訴。

林男因感情問題對王女心生怨懟，準備汽油、空氣槍、西瓜刀及水果刀，去年4月15日凌晨5時許騎機車到台中市王女的上班處埋伏，見她停妥車子後，趨前持空氣槍柄敲破車窗；王雖受驚嚇，人下車噴辣椒水抵抗。

林不甘示弱，持西瓜刀朝王的頭、頸及上半身連續狂砍10多刀，再將她拖進車子副駕駛座，開往豐原山區墓園，拿出汽油潑灑副駕駛座，以打火機企圖焚殺，因恰巧有人路過，他才作罷，轉將車開往市區。

豈料，林駕車行經台中市南陽路與永康路口，不慎追撞前方停紅燈的小貨車，要倒車逃離又撞擊後方的自小客車，警方獲報到場處理車禍，意外發現車內傷痕累累的王，緊急將她送往醫院急救。

王傷勢嚴重，右耳軟骨及鼻軟骨斷裂，頭頸、耳鼻、臉及手臂等多處撕裂傷，經手術治療救回一命。經她報警，檢警追查，將林依殺人未遂罪起訴。

林坦承犯行，王身心嚴重受創不願見到林，不但無調解意願，並請求法官從重量刑。

法官認為，林事先購買凶器為預謀犯案，且犯案過程中有足夠的冷靜平復時間，卻未罷手，認定他殺意堅決，且揮砍被害人後，又潑汽油企圖焚殺，手段凶殘漠視人命，依殺人未遂罪判刑8年2月。