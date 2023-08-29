夏日炎炎，為讓交通警察在較舒適的環境下執勤，印度西部古茶拉底省（Gujarat）一城市為交警提供「空調安全帽」，如果試行順利，將擴大到全省範圍。

印度雖已進入雨季，但大多數時候的氣溫仍然動輒達到攝氏35度，有時甚至40度。古茶拉底省從10日開始，為大城市阿默達巴德（Ahmedabad）的交警提供「空調安全帽」，降低他們中暑的風險。

阿默達巴德距印度首都德里西南方約930公里。

一名交警日前接受國際亞洲新聞社（ANI）訪問時說，空調安全帽確實有助緩解高溫，而且也讓他們執勤時更加安全。

這名交警補充，空調安全帽附有面罩，可減少灰塵對眼睛的影響。此外，安全帽循環系統往面部吹送的氣流，也可阻擋空氣中的灰塵進入鼻腔，減少空污對健康的危害。

這款空調安全帽為印度製造，外殼為塑膠材質，比一般機車安全帽重500公克左右，前方安有一個電扇，電池掛在交警腰間，充電2小時可讓電扇持續運作8小時，號稱有助降溫攝氏4到5度。

古茶拉底省交警部門稱，空調安全帽如果在阿默達巴德試行成功，將推廣到全省範圍。