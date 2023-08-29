2023登峰造極青年排球邀請賽今天進入賽事的後半段，東山高中3連勝成為女子組目前唯一不敗的球隊。

女子組東山高中今天以26比24、25比11、25比11，直落三擊敗南湖高中，拿下3連勝。東山教練林雍順表示，球隊在暑假分成三批，有的進入U18，有的是到U20，還有的是到日本移地訓練，在登峰造極比賽之前，才整合大約一、兩周時間。

2023年第一屆U16亞洲女排錦標賽7月在杭州落幕，也是杭州亞運的測試賽，中華女排隊勇奪銅牌，當時中華隊的陳品宇、張庭瑋、何承樺都來自雙十國中，也一起進入東山，陳品宇還榮獲U16亞洲女排錦標賽「最佳邊線攻擊球員」。另外，東山的許芳閩也入選今年中華民國排球協會U20女子培訓隊。

林雍順提到，球員從國家隊回來後，讓他感覺球員的心態比較穩定，而許芳閩打球的Power，在現在女排選手當中很少見，有不想輸給男生的氣魄。林雍順期許，全隊健康是第一目標，再來是從登峰造極，到最後的比賽都能到最好的成績。