侯友宜走出廟口奠濟宮，受到許多民眾歡迎，並高呼「凍蒜」。（張志康攝）

國民黨總統參選人侯友宜29日下午在基隆市立法委員參選人林沛祥陪同下，到基隆市廟口奠濟宮參拜，他在上香參拜後表示，他向奠濟宮主祭的開漳聖王祈求，兩岸能夠共榮共好，讓台灣能夠安定，才能讓店家賺錢賺得笑呵呵。

侯友宜參訪基隆廟口奠濟宮，祈求兩岸共榮共好。

侯友宜說，他向開漳聖王祈求台灣這片土地能夠平安順利。他強調，他與林沛祥投入這場大選，最重要的是希望能夠讓兩岸共榮共好，讓兩岸民眾能夠和平生活。侯友宜指出，我們選擇的是穩定的兩岸、選擇的是台海的安定、台灣的安全、全世界的放心。因此今日祈求開漳聖王保祐兩岸能夠一起順利的走下去。

侯友宜認為，最近經濟不好，物價上漲、薪水只加一點點，工作的人很辛苦，要讓社會及生活穩定就要拚經濟，讓我們的經濟可以國際化，不僅民眾的薪水可以因此提高，產業的投資意願也會更高。

侯友宜說，近年物價波動，什麼原物料都漲價，廟口的店家若不跟著漲價就賺不到錢、若跟著漲價，大家都哀哀叫。所以只要兩岸能夠安定，經濟隨著投資意願變好，觀光客能夠進來，包括陸客、國際觀光客也能夠來玩，廟口不止周末，每天都會人潮滿滿，店家也能夠賺得笑嘻嘻。這樣子就會國家安定、經濟發展，這是最實在的，孩子來顧生意，不必去上戰場。

接著侯友宜也在林沛祥及基隆市議員蔡旺璉、宋瑋莉、郭美秀、藍敏煌等人一起到吳家鼎邊趖品嘗鼎邊趖、滷肉飯等。