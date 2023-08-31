你有蛀牙後產生鼻塞、鼻涕倒流的經歷嗎？新北市一名女子，就是因為太久沒有理會蛀牙，導致去看牙醫時，才發現自己已經感染了鼻竇炎！耳鼻喉科醫師接受《健康療天室》訪問提到，牙痛久不治，不但會導致嗅覺喪失，若蔓延到鼻竇腔深處，甚至會有失明的風險。

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新北市23歲林姓女子，因疫情兩年期間，都沒有去看牙醫，等到牙齒疼痛難忍，才前往診所檢查，卻發現已經蛀到需要重新植牙的程度。植牙前林姓女子告訴醫師， 自己會有嗅覺喪失、鼻涕倒流的情況。牙醫師初步診察發現，女子鼻腔出現病變，請她去大醫院掛號，經耳鼻喉科醫師診斷確定患上鼻竇炎，進行全身麻醉手術後，才恢復嗅覺。

示意圖 非當事人（何祥瑀攝）

很多民眾會以為，牙齒的病痛與鼻子無關，但其實這是錯誤的觀念。根據統計，齒源性鼻竇炎約佔單側上顎竇鼻竇炎的三成，且近年來，此類和牙科相關的鼻竇炎比例有升高的趨勢。臺北榮總耳鼻科醫師趙勻廷表示，因為口腔跟鼻竇相通，所以牙齒的許多病變都會影響到鼻腔。例如：蛀牙後若有拔牙，導致齒槽有缺損，都一直沒有癒合；牙科的治療或植牙；植牙前補骨粉，跑到鼻竇腔裡面，都會造成鼻竇炎。

牙醫師講解病菌從牙齒跑到鼻腔的原因（何祥瑀攝）

鼻竇炎症狀包括：膿鼻涕、鼻涕倒流、鼻塞。若是上頷竇產生的鼻竇炎，則會出現臉頰的疼痛、麻木、聞到臭味，甚至會有嗅覺喪失的問題。而因為人們的鼻竇上頷竇的位置，跟眼睛很靠近，若是較為嚴重的發炎，甚至會引發蜂窩性組織炎，從而導致壓迫到眼球，使眼球凸出或眼睛看到重影。若是更深處的鼻竇腔感染，甚至會有失明的風險。醫師表示，目前鼻竇炎手術發展非常成熟，所以民眾不需要擔心。

左/感染鼻腔 右/正常鼻腔（陳慧玲攝）

最後，醫師提醒，若是有鼻塞、鼻腔有異味；流膿鼻涕、鼻涕倒流甚至引發咳嗽，病情超過一個月，就需要找鼻科醫師做診斷。同時，民眾也需要注意自身牙齒的保健，至少每半年找牙科做定期檢查或洗牙，才能徹底杜絕齒源性鼻竇炎。