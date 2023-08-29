捐贈的愛心物資包含米、麵條及鹽等易保存物資。（林口區公所提供）

為了讓社會的愛心善心有效率使用，需要支援扶助者有資源，立委洪孟楷協助林口區公所，連續4年獲得國寶集團北海福座捐贈千份普渡物資，用於區內的弱勢家庭訪視關懷。洪孟楷及各里長29日見證辦理捐贈儀式，後續將透過區公所、里鄰系統等相關關懷管道，送到有需要的民眾手上。

洪孟楷連續4年響應新北市公益愛心大平台計畫，媒合國寶集團北海福座捐贈林口、淡水、八里、三芝、石門、泰山各區普渡關懷物資，並透過區公所及時關懷需要的家戶。洪孟楷表示，莫忘世上苦人多，感謝企業長期愛心捐贈，也感謝里鄰長與志工的付出，讓這1千多份物資帶給需要的居民溫暖。

林口區公所主任秘書王裕容表示，市府推動公益愛心大平台計畫，結合企業、宗教團體和個人的力量與資源，將愛心與關懷送到有需要的市民手上，除了今日的捐贈物資以外，今年更有公寓大廈與個人主動聯繫區公所將辦理普渡法會的普渡品捐贈為實物銀行愛心物資，包含白米、泡麵、餅乾及罐頭沙拉油等。

區公所將結合各里的里鄰長將物資發放到需關懷對象手上，另外也將轉贈給區內的社福團體，讓他們進行後續訪視時運用，期望將祝福與關心帶到社會每個角落。林口區公所2023年平安月已募集近3千份愛心物資，預計可以讓600戶家庭與區內各社福團體受惠。