技嘉上半年合併營收為541.64億元、年減1.45％，稅後純益19.14億元，年減率逾五成，每股稅後純益（EPS）為3.01元。

技嘉採用輝達（NVIDIA）新一代GPU架構平台的AI伺服器新品，例如：H100高階AI伺服器，以及NVIDIA L40S GPU的中高階AI伺服器NVIDIA OVX系統等，受制於GPU供應吃緊，出貨時程遞延到第三季。

法人預期，技術性缺料問題緩解，進入傳統旺季，逐月可望成長，第三季營收成長到288億元，營收規模經濟放大，毛利率回升至13.6％，EPS 2.2元，過去技嘉以消費性產品為主體，比重占了七成，惟伺服器強勁成長，2024年比重拉升至三成。

去年10月精英將自有品牌、工業電腦，以及AIoT應用相關事業分割獨立的精強科技，該公司儼然是精英旗下小金雞，上半年自結獲利6,010萬元，以資本額1.5多億元換算，EPS約4元，業務重心放在智慧零售、智慧工廠、智慧物聯網及智慧充電等領域，拓展生態圈與聯盟合作方式，攜手客戶共同轉型。

精英第二季本業順利轉盈，稅後純益4.41億元，EPS 0.79元，由於股價漲幅過大，應主管機關要求公告7月稅後純益1.33億元，年增33％，單月EPS 0.24元。

轉機題材加身，外資8月以來買超逾4.7萬多張，29日股價上漲0.65元，以40.1元作收，創下2003年8月以來收盤新高，對於下半年展望，公司認為，市況仍受總體經濟影響，能見度有限，聚焦於數位轉型、製造轉型及擴大創新等重要策略。